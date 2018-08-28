الحكومة تعلق على «فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك»

منذ 57 دقيقة أخبار مصر
الحكومة تعلق على «فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك»
وزارة المالية

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن فرض الحكومة ضرائب ، على ودائع المصريين في البنوك ، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، التي نفت من جانبها صحة هذه الأنباء تماما ، وأكدت أنها لا تنوي على الإطلاق ، ولم تدرس قرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك ، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي .

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة المالية ، أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، يضمن ودائع البنوك ، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه ، وزادت: «هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق ، بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت».

وأكدت «المالية» بحسب بيان المركز ، أنها لا تنوي فرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019» ، لافتة إلى أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ، سوف يتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ، وتوسيع القاعدة الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبي ، ورفع كفاءة التحصيل ، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما ردد البعض.

وتابعت وزارة المالية ، في بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن «ودائع المصريين في البنوك ، بما فيها الودائع الحكومية ، ارتفعت بنحو 11 مليار جنيه ، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه في نهاية مايو 2018 ، مقارنة بـ3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك في نهاية شهر أبريل 2018».

وذكرت وزارة المالية ، أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل ، تستهدف من خلالها رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7% ، وزيادة فرص العمل ، ووضع مصر في مكانة تليق بها دوليا ، حيث اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي.

وأكدت «المالية» ، أنها تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي ، عن طريق إعفاء عوائده ضريبيا ، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة ، بهدف زيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك ، واستفادتهم من الخدمات البنكية ، بهدف الحد من التعامل النقدي في المجتمع ، الذي يحمل الكثير من المخاطر.