تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 28 أغسطس 2018

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 28 أغسطس 2018
الارصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وعلى خليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا «ة، الصغرى 25 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 39 درجة.

أسوان ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 39 درجة.