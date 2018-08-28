تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 28 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وعلى خليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا «ة، الصغرى 25 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 39 درجة.

أسوان ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 39 درجة.