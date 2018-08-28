«التموين» تكشف مفاجأة بشأن المستحقين للدعم وإضافة المواليد

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن الوزارة لم تحدد حتى اللحظة ، أعداد غير المستحقين للدعم التمويني ، موضحا أن ذلك لن يتم ، قبل الانتهاء من صياغة المحددات الخاصة بحذفهم من بطاقات التموين ، والتي تشمل معدلي الدخل والإنفاق.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكلفة إضافة المواليد ، المقرر إضافتهم خلال الـ3 أشهر المقبلة ، لافتا إلى أن الوزارة لن تضيف أي مخصصات جديدة في هذا الشأن ، حيث يتم تدبير المخصصات الجديدة ، عن طريق حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولى بالرعاية.

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وزاد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تعمل حاليا ، من أجل صياغة معايير تنقية منظومة الدعم السلعي ، ودعم الخبز من غير المستحقين ، بعد تشكيل لجنة العدالة المشتركة من قِبل مجلس الوزراء ، والتي تضم وزارات «التموين والتجارة الداخلية ، التضامن الاجتماعي ، الإنتاج الحربي ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» ، فضلا عن هيئة الرقابة الإدارية ، ومن المقرر الإعلان عن هذه المعايير ، عقب الانتهاء من إضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات.

وتابع الدكتور علي المصيلحي ، أن الوزارة سوف تضيف 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ، ومسموح لصاحب البطاقة التموينية إضافة الأحفاد ، حال عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية أخرى ، لافتا إلى أنه تم تعديل العمل لموقع «دعم مصر» ، بحيث يمكنه استقبال أكثر من 250 ألف طلب في وقت واحد ، لتعديل بيانات المواطنين ، فضلا عن عمل مسح شامل أسبوعيا على المكاتب ، لرصد أي شكاوى ، وحل المشكلات التي تواجه المواطنين خلال عملية الإضافة ، وأبرز المناطق التي تواجه مشكلات في التسجيل.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية ، وأصحاب المهن الحرة وغير الدائمة ، فضلا عن رفع سقف المعاش إلى 2000 جنيه ، مؤكدا الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات محدثة ، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، لحصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة.

يذكر أن مكاتب التموين ، مستمرة في تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ، منذ بداية شهر أغسطس الحالي ، وحتى يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل.