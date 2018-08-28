وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 89.4%

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أكد “أحمد خيري” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2017-2018 صباح اليوم الموافق الثلاثاء 28-8-2018.

كما أكد الدكتور “رضا السيد” الذي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت 89.4%، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني حوالي 143.413 طالب وطالبة، حضر منهم 140.653 طالب وطالبة، ونجح منهم 125.725 طالب وطالبة خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018.

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وقد صرح “حجازي” اليوم خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية، أن الوزارة سوف تستقبل تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2017-2018 يوم الخميس الموافق 30-8-2018، على أن يستمر إلى 15-9-2018.

وأشار “حجازي” خلال نهاية حديثه أن الوزارة قد أتاحت أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابة “أ،ب،ج،د،” لجميع المواد الدراسية لامتحان الدور الثاني على موقع الوزارة.

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