لطلاب الدبلومات الفنية..3 خطوات لتعرف الكلية أو المعهد الذي رٌشحت له

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أعلن موقع تنسيق القبول للجامعات عبر موقعه الإلكتروني، طريق التعرف على الكلية أو المعهد التي تم ترشيح طالب الدبلوم الفني لها للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، وحدد موقع التنسيق الإلكتروني، 3 خطوات للطلاب طريقة التعرف على الكلية أو المعهد، كالتالي:

1 – عند إعلان نتيجة القبول، يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات هنا

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2 – يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة) نظام (3- 5) سنوات.

3 – بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية – التمريض ) يقوم الطالب بإدخال رقم الكود ويتم طبع بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية أو ( المعهد ) ومعه أصل الأوراق.

ومن ناحيته، ذكر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، إنه سيتم مواصلة استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حتى ينتهي طلاب الدور الثاني من أعمال الامتحانات، وتسجيل رغباتهم.

وأعلنت الوزارة، فتح تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام “3 – 5 سنوات”، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية الدور الأول للعام الجامعي الجديد 2018 -2019 من 13/8/2018.

جدير بالذكر أن 142 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادات الفنية، سجلوا رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، منذ أن تم فتح باب الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق