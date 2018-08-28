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رد صادم من الحقوقيين تعليقاً على قانون إقامة مجلس قومي للأيتام ، حيث أعلنت وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري مارجريت عازر عن “الأجندة التشريعية” للجنة البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع، وأوضحت “أن الأجندة البرلمانية للجنة قد تضمن على 3 مشروعات قوانين”.

حقوق الإنسان البرلمانية تناقش 3 مشروعات قوانين

وقد أعلن “مارجريت عازر” إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لديها 3 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الرابع، ومن أهم مشروعات القوانين، هو مشروع قانون مجلس قومي للأيتام.

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وأوضح “إن مجلس النواب سوف يكون مسؤول عن دور الأيتام ورعايتهم بشكل مباشر، ويتولى المسؤولية على القائمين عليه”، وقد لاقى مشروع قانون المجلس قومي للأيتام رفض العديد من الحقوقيين.

وقد أعلن المحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال “محمود البدوي” قائلاً إن إقامة مجلس قومي للأيتام لا يحل مشكلة العنف ضد الأطفال، وأكد أن هذا يعد دور المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأوضح “أنه يجب أن يتم وضع آلية من أجل تنفيذ الدور الذي سوف يقوم به المجلس القومي للأمومة والطفولة”، وقد طالب أن يتم عقد مؤتمرات مثل “مؤتمر الشباب” الذي يتم عقده كل عام من أجل بحث مشاكل الأطفال داخل المجتمع المصري وأسباب انتشارها.

وأضاف “إن هناك انتهاكات حدثت خلال الفترة السابقة ويجب أن يتم التصدي لها والتوقف عندها”.

وأعلن رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية أحمد فوقي عن استنكاره إلى تطرق فكر بعض من أعضاء البرلمان المصري إلى سن تشريع من أجل إقامة “مجلس قومي للأيتام”.

وأكد “إن إقامة العديد من المجالس يعد تمييزاً بين فئات المجتمع المصري”، وأوضح “إن حل أزمة العنف ضد الأطفال ليس بكثرة المجالس”، وطالب من مجلس النواب المصري الإفصاح عن موعد “إصدار التشريعات المكملة للدستور المصري وخصوصاً قانون الإدارة المحلية”.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام “إن فكرة إقامة مجلس قومي للأيتام سوف تحدث تمييزاً بين الأطفال”، وأشار “إن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو المسؤولة عن الطفل داخل الدولة المصرية سواء أيتام أو غير أيتام”.

وأضاف “يجب العمل على تفعيل دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، وخصوصاً في المحافظات قبل أن نفكر في إقامة مجالس أخرى”، وأوضح أن در المجلس القومي للأمومة والطفولة يختلف عن دور الرعاية للأطفال”.

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