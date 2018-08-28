السيسي يطالب وزير المالية بتقييم دوري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماعا مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، استعرض خلال الاجتماع ، مؤشرات الأداء المالي للعام الحالي 2018 / 2019 ، فضلا عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب ، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية ، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة ، كما استعرض كذلك ، تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها ، وتطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

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ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع ، بعمل تقييم دوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي ، بهدف ضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة ، والاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

وأضاف السيسي، أن الإجراءات التي اتخذت ، كام هدفها إنهاء وفض المنازعات الضريبية ، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية ، وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين ، مشددا على أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها ، بما يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

وبشأن تطوير منظومة الجمارك ، وجّه السيسي بمواصلة تنفيذ الخطة ط التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية ، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي ، سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد ، لتحقيق العدالة والشفافية ، فضلا عن التركيز على محاور التنمية البشرية ، والتشغيل الإلكتروني والحوكمة.

وأكد السيسي ، أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة ، خاصة الدول البازغة اقتصاديا ، لمواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية ، وإحكام الرقابة ، ومواكبة تطورات التجارة العالمية ، والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وشهد الاجتماع كذلك ، عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة ، بشأن برنامج الطروحات في البورصة ، حيث وجه السيسي بتضافر جهود الجهات كافة ، لإنجاح هذا البرنامج المهم ، بهدف توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية ، وزيادة حجم التداول في البورصة ، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ، وتعزيز نمو الاقتصاد.