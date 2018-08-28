السيسي لـ«التضامن»: ركزوا على الخروج من دائرة الفقر

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماعا مع الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لمناقشة استراتيجية الوزارة الجديدة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجّه خلال الاجتماع ، بأن تركز استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في عملها ، على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا ، نحو التحول إلى العمل والإنتاج ، على اعتبار أنهما أساس الخروج من دائرة الفقر.

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