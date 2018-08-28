للقضاء على قوائم الانتظار.. علاج مرضى التأمين الصحي بالمراكز المتخصصة بأسعار الهيئة

Advertisements

أعلن الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه في أطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تم أمس الإثنين توقيع عقد شراكة مع هيئة التأمين الصحى برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والذى يضمن تقديم الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحي فى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بعقد موحد بلائحة أسعار الهيئة لعام 2017 .

وأضاف القاصد، فى بيان له اليوم، إن الهدف من العقد المبرم مع الهيئة، هو سرعة تقديم الخدمة الطبية للمريض بجودة عالية بما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار الحالية ومنع تراكم أخرى جديدة بالإضافة إلى توفير العجز فى المستلزمات الطبية والأدوي.

Advertisements

واشار خلال البيان، إلى أن العقد شامل تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية كالجراحات المتقدمة والأورام وزراعة الكبد والكلى.

وأوضح مساعد الوزير، أنه كان يتم تقديم الخدمات الطبية في ما سبق بلائحة أسعار 2002 والتي كانت عاجزة عن تغطية بعض الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي فكان لابد من إحداث بعض التعديلات التى من شأنها تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية لمرضى التأمين الصحى بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته لجميع الأطراف المعنية بالاستمرار فى تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك للتصدى لظهور قوائم جديدة، وتمهيدا لتولى المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل مسئولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة.