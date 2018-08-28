تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي.. 30% زيادة في أسعار الأدوات المكتبية| فيديو

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ذكر أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال حديثه لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، إن هناك ثبات نسبي في أسعار بعض الأدوات المكتبية، موضحًا؛ أن زيادة أسعار الورق بنسبة تقترب من 30% أدت إلى ارتفاع أسعار الكراريس والكشاكيل.

ولافت إلى أن سعر الورق المستورد تحرك من 800 دولار، إلى 1050 دولارا، بسبب ارتفاع التكلفة في البلد المُصدر، لافتًا إلى أن قرار تعويم الجنيه كان له أثر في تحريك أسعار الأدوات المكتبية.

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وفي نفس السياق، كان هناك تصريح صحفي لـ بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إذ قال: “إن أسعار الأدوات المكتبية تشهد خلال الموسم الحالى ارتفاعا بنسبة تصل من 20% إلى 30%”.

وأردف أن السبب وراء هذا الارتفاع في الأسعار هي تلك الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة في الجمارك والتي تتمثل في صعوبة خروج البضائع من الجمارك.

وأشار “نائب رئيس الشعبة” إلى أن الموظف المثمن في الجمارك يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية عن طريق المبالغة في تثمين السلع في الجمرك، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية في معارض ومكتبات البيع للمستهلك العادي.

وأوضح بركات أن أسعار الكراكيس والكشاكيل هي الأخرى شهدت نفس الارتفاع في الأسعار، وهو بسبب ارتفاع سعر الورق مؤخرا مما تسبب في ارتفاع كل المنتجات الورقية في المكتبات، مضيفًا أن طن الورق ارتفع عالميا مما أثر على السوق المحلى.