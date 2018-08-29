محاكمة 292 متهماً في محاولة اغتيال “السيسي”

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تستعد المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لجلسة محاكمة 292 متهماً في قضية اغتيال الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، وولي عهد السعودية السابق “محمد بن نايف”.

وقد وجهت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش ، بالإضافة إلى استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات بمحافظة شمال سيناء، حيث نتج عن هذا الحادث مقتل قاضيين وأربعة أفراد من جهاز الشرطة ومواطن مدني.

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كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة استهداف الكتيبة 101 بمنطقة شمال سيناء بقذائف الهاون، هذا بجانب زرع عبوات ناسفة بمطار العريش واستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، و استهداف قسم ثالث العريش، هذا بقيادة الإنتحاري “أحمد حسن إبراهيم منصور” الذي قام باستهداف إدارة قوات أمن العريش باستخدام سيارة مفخخة، واستهداف مبني الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة جميع محتوياتها والمنقولات الموجودة بها.

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