اليوم.. السيسي يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي

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يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لويجي دي مايو ، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي ، الذي وصل إلى مصر مساء أمس الثلاثاء ، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ويبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع ضيفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي ، تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ، والاقتصاد والتجارة.

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وأول أمس الإثنين ، التقى السفير هشام بدر ، سفير مصر في روما ، لويجي دى مايو ، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية ، الذي أكد أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ، أعرب خلال اللقاء ، عن تطلع بلاده لبناء شراكة قوية مع مصر في المجالات كافة ، خاصة العلاقات الاقتصادية ، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.