«التموين» تعلق على شائعة نقص السكر في الأسواق

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، أن السكر التمويني متوافر ، سواء في الأسواق أو محلات البقالة التموينية ، أو فروع مشروع «جمعيتي» ، ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها ، وأنه لا يوجد نقص في السكر كما ردد البعض.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، لفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى وجود كميات وفيرة من السكر ، يتم ضخها يوميا ، حيث يكفي المخزون الاستراتيجي من السكر ، نحو 7 أشهر.

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وزادت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية ، التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ، سواء عن طريق كميات الإنتاج المحلي ، أو عن طريق الاستيراد ، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أن ما يتم ترويجه من شائعات ، تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق.

وذكرت الوزارة في بيانها ، أن عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الحالي ، منتظمة للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي ، حيث تم صرف نسبة 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الحالي ، للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بتوفير السلع ، لدى بقالي التموين ، عن طريق شركتي الجملة ، خاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والمكرونة.