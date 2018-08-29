كيف استعدت وزارة الزراعة لموسم حرق قش الأرز؟

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قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي ، وبالتنسيق مع وزارة البيئة ، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية ، بهدف الحد من عمليات حرق قش الأرز ، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء في سماء مصر.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، للحد من عمليات حرق قش الأرز ، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء في سماء مصر ، وهي كالتالي:

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1. تنظيم برامج وندوات وحملات إرشادية مكثفة ، بهدف توعية المزراعين بأهمية تدوير قش الأرز.

2. توقيع برتوكول تعاون مع وزارة البيئة ، بهدف جمع 350 ألف طن قش أرز.

3. جمع قش الأرز من 6 محافظات ، هي «القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، كفر الشيخ ، والبحيرة».

4. تنظيم حملات مرورية للحد من عمليات حرق قش الأرز ، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء في سماء مصر.

5. استجابة المزارعين لعمليات تجميع وتشوين قش الأرز ، للاستفادة منه بدلا من حرقه.

6. إنشاء غرف عمليات مركزية ، لوزارتي الزراعة والبيئة ، خلال موسم جمع قش الأرز.

7. إعداد دراسات عن الوضع البيئي في مصر ، فضلا عن صياغة الخطط القومية لحماية البيئة.

8. توفير مكابس وآلات للفرم ، بكميات أكبر من الأعوام السابقة.