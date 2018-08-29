تعرف على آخر موعد لتصحيح بيانات البطاقات التموينية

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ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أنها لن تسمح لأي مواطن ، بصرف السلع التموينية ببطاقات غير صحيحة ، في نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الأربعاء ، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، طريقتين لتمكين المواطنين من تصحيح أخطاء البطاقات التموينية ، الأولى هي الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر اضغط هنا لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

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وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، فإن الطريقة الثانية ، تكون من خلال مكاتب التموين ، فإذا تبين وجود أخطاء في البطاقة عند إضافة المواليد الجدد ، يتم التصحيح عن طريق المكتب ، بالدخول على موقع إدارة دعم مصر بمعرفة الموظف المختص.

وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ناشدت المواطنين سرعة تصحيح بيانات البطاقات ، كي يتمكنوا من إضافة المواليد ، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات التموينية لهم ، موضحة أن عدم وجود البطاقة على الموقع ، يعني أنها سليمة.