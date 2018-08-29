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أعلنت شركة المهن الطبية ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ضخ 200 ألف عبوة إنسولين لمرضى السكري ، في مخازن التموين الطبي ، على أن توزع العبوات ، على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال الدكتور أحمد كيلاني ، رئيس شركة المهن الطبية ، إن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، وجّهت بضرورة توفير الإنسولين لمرضى السكري ، في الأسواق ، بكميات تكفى حاجة المرضى ، موضحت أن الشركة ، سوف تضخ 45 ألف عبوة إنسولين ، في الصيدليات الخاصة ، حيث إن الإنسولين متوفر في السوق ، وليس فيه أي نقص يذكر.

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وأضاف رئيس شركة المهن الطبية ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، أن الشركة تخطر الدكتورة رشا زيادة ، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة ، بالأرصدة المتاحة في المخازن ، والكميات التى يتم ضخها في السوق بشكل مستمر.