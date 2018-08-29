برلماني: الحكومة تمتلك رؤية لخفض معدلات التضخم والقضاء على الفقر بالصعيد

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أعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري النائب حسن السيد قائلاً “إن الحكومة المصرية تمتلك الإمكانيات والرؤية التي تمكنها من تطبيق خطتها من أجل الوصول إلى خفض معدلات التضخم الاقتصادي إلى 8,5% خلال الـ 4 سنوات القادمة”.

وأوضح “أن الحكومة المصرية قد استطاعت أن تعمل على خفض معدلات التضخم من نسبة مئوية تصل إلى ثلاثين في المئة خلال الأربع سنوات الماضية”، وأوضح “إن خفض معدلات التضخم الاقتصادي تأتي من خلال العمل على زيادة الصادرات المصرية، زيادة الإنتاج المحلي، والتسويق له بشكل جيد، إلى جانب التقليل من الواردات والاعتماد على الذات في المنتجات”.

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وأكد النائب حسن السيد “إن المواطن البسيط لم يشعر بالتحسن الاقتصادي على أرض الواقع بسبب استغلال جميع الناتج منه في المشروعات العملاقة التي سوف يتم جنى ثمارها خلال المستقبل مما سوف يعود على المواطن المصري بالنفع خلال وقت لاحق”.

وأعلن البرلماني على أشادته بتوجيه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بتخصيص ستين في المئة من الاستثمارات العامة إلى محافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري “أن تلك الخطوات سوف يعمل على سحب عدد كبير من المواطنين من أجل تسكينهم وتعميرهم للمحافظات الحدودية، إلى جانب فتح عدد كبير من المشروعات في محافظات الصعيد مما سوف يعمل على فتح فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر بها”.

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