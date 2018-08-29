بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة الملفات المهمة

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بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لمناقشة عدة ملفات مهمة.

وفي اجتماعه الأخير ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ، الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

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التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، ينص على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير ، اعتبارا من الأول من يوليو من العام 2013 ، وتستحق بعد ذلك ، اعتبارا من الأول من يناير من كل عام ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير ، حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2020.