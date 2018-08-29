تعرف على نص البيان 27 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بيانها رقم 27 بشأن «العملية الشاملة سيناء 2018» ، التي تنفذها القوات المسلحة ، للقضاء على الإرهاب في سيناء ، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه ، في إطار تعزيز قدرات التأمين الشامل ، على امتداد الحدود البرية والساحلية ، على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وبحسب البيان ، أسفرت العمليات العسكرية للقوات المسلحة ، على مدار الأيام الماضية ، على الاتجاه الإستراتيجى الغربي ، ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات في القوات المسلحة ، فقد رصدت القوات منطقة لخلية إرهابية في المنطقة الصحراوية غرب البلاد ، تتخذها العناصر الإرهابية ملاذا لها ، ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالها العدائية ، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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وأوضح البيان ، أن القوات الجوية نفذت هجمة جوية مركزة ، تبعها تحركا لقوات مكافحة الإرهاب ، بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية ، حيث أسفرت العملية عن القضاء على 7 تكفيريين شديدي الخطورة ، وضبط أسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة ، التي كانت بحوزتهم ، فضلا عن تدمير سيارة دفع رباعي ، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ، ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة ، وأجهزة إيصال لاسلكية ، وعدد من دوائر النسف والتدمير ، وكتب تدعو للفكر التكفيري ، ومبالغ مالية وملابس عسكرية.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها ، القضاء على 13 تكفيريا ، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات ، خلال عمليات التمشيط والمداهمة ، في وسط وشمال سيناء ، والقبض على 18 فردا من المطلوبين جنائيا ، والمشتبه بهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزاد البيان ، أن القوات المسلحة دمرت 18 وكرا ومخبأ وملجأ خاصا بالعناصر الإرهابية ، في شمال ووسط سيناء ، فضلا عن ضبط وتدمير 10 عربات أنواع ، و6 دراجات نارية دون لوحات معدنية ، كما اكتشفت وفككت وفجرت وتفجير 41 عبوة ناسفة ، بواسطة عناصر المهندسين العسكريين ، زُرعت على محاور التحرك المختلفة ، لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

وأضاف البيان ، أنه على الحدود الغربية للبلاد ، دمرت القوات الجوية 38 عربة ، تستخدم في أعمال التهريب ، كما ضبطت قوات حرس الحدود ، طائرة دون طيار ، وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، و1100 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر ، ومليون و300 ألف قرص مخدر ، و2000 فرد من جنسيات مختلفة ، خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية.

أما في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين ، ضبطت القوات المسلحة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة ، 12 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب ، فضلا عن التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة.

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ، ضبطت القوات المسلحة ، 5 أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب ، هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، طنين من الأحجار الصخرية التي تحتوى على خام الذهب ، 26 عربة ، و55 متهما في أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.

بينما استمرت عناصر القوات البحرية ، في أعمال تأمين المسرح البحري والأهداف الاقتصادية في البحر ، إضافة إلى تشديد إجراءات التأمين والحراسة والتمشيط ، وتضييق الحصار بطول الساحل ، لمنع العناصر الإرهابية من التسلل.

وأكدت القوات المسلحة ، إدراكها الكامل بحجم الخطر الذي يشكله الإرهاب على الشعب المصري ، مشددة على أنها لن تدخر جهدا ، لملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر وشعبها العظيم.

وانطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 ، في فبراير الماضي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف مواجهة فلول الإرهاب والتطرف.