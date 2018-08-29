الحكومة توافق على التعاقد مع شركة يابانية لتوريد أجهزة للرقابة على المبيعات

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدة ملفات مهمة.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر ، مع شركة «بي إم سي إنترناشيونال» اليابانية ، على توريد 300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات ونظامين للسيرفر ، وحزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات ، شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين ، فضلا عن تقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 900 ألف دولار ، والممولة من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.

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