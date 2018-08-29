الحكومة تسمح لـ«سكك حديد مصر» بشراء 1300 عربة ركاب من المجر

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدة ملفات مهمة.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة «ترانس ماش هولدنج» المجر (TMHH) التحالف المجري/ الروسي ، على شراء 1300 عربة ركاب ، من طرازات مختلفة للقطارات.

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كما وافق مجلس الوزراء كذلك ، لهيئة سكك حديد مصر ، على التفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاما ، شاملة قطع الغيار المطلوبة ، على أن تنشئ الشركة ورشة جديدة ، مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.

قرار الحكومة الجديد ، يأتي ضمن خطة الدولة ، لإحلال وتجديد أسطول الهيئة المتقادم ، للوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة ، تقدم خدمة أفضل وآمنة للمواطنين ، وتكون قادرة على تحقيق أعلى درجات التنافسية.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا ، موافقته على طلب محافظة كفر الشيخ ، على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر ، بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة ، في مساحة 150 فدانا في المنطقة الصناعية بمطوبس في كفر الشيخ ، للشركة القابضة للبتروكيماويات ، بهدف تنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية ، متوسطة الكثافة عالية الجودة (MDF).

المشروع الجديد يهدف كذلك ، إلى تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا ، فضلا عن سد حاجة السوق المحلية ، عن طريق إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح ، التي تصل إلى نحو 685 ألف متر مربع ، وتوفير النقد الأجنبي ، ومعالجة مشكلة البطالة في كفر الشيخ.

ويتيح المشروع الجديد ، 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، فضلا عن إعادة تدوير كميات كبيرة من قش الأرز ، الذي تعتمد عليه هذه الصناعة ، إضافة إلى تجنب الآثار البيئية المترتبة على حرقه.