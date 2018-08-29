الحكومة توافق على تشكيل لجنة للرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدة ملفات مهمة.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، الخاص بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، حيث تتولى إدارة آلية التعامل ، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.

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وتختص اللجنة الجديدة ، بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، فضلا عن إعداد تقارير دورية خاصة بهذا الشأن ، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف ، والتي تثار على الصعيد الدولي ، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة ، لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

والقرار الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بشأن اتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية ، على الصعيد المؤسسي والتنفيذي ، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني ، وفقا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة ، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.

وتضمن الاجتماع كذلك ، التصويت بشأن الوزارة التي سوف تتولى رئاسة اللجنة ، وذلك للاختيار بين وزارتي الخارجية ، وشؤون مجلس النواب ، حيث انتهى التصويت ، بحصول وزارة الخارجية على أعلى الأصوات.