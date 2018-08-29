7 قرارات مهمة وافقت عليها حكومة مدبولي.. أبرزها تنشيط صناعة الأثاث وتطوير أسطول السكة الحديد

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدة ملفات مهمة ، والذي أسفر عن عدة قرارات مهمة.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، الخاص بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، حيث تتولى إدارة آلية التعامل ، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.

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وتختص اللجنة الجديدة ، بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، فضلا عن إعداد تقارير دورية خاصة بهذا الشأن ، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف ، والتي تثار على الصعيد الدولي ، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة ، لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

والقرار الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بشأن اتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية ، على الصعيد المؤسسي والتنفيذي ، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني ، وفقا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة ، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.

وتضمن الاجتماع كذلك ، التصويت بشأن الوزارة التي سوف تتولى رئاسة اللجنة ، وذلك للاختيار بين وزارتي الخارجية ، وشؤون مجلس النواب ، حيث انتهى التصويت ، بحصول وزارة الخارجية على أعلى الأصوات.

كما أعلن مجلس الوزراء كذلك ، موافقته على التعاقد بالأمر المباشر ، مع المصانع أو الشركات ، التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بهدف العمل ضمن منظومة التغذية المدرسية.

وأوضحت الحكومة ، أن القرار يأتي من منطلق الحرص على الوصول إلى منظومة ، من شأنها توفير وجبات غذائية متكاملة ، لنحو 11.5 مليون طالب ، في إطار من الحفاظ على سلامة الغذاء.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة «ترانس ماش هولدنج» المجر (TMHH) التحالف المجري/ الروسي ، على شراء 1300 عربة ركاب ، من طرازات مختلفة للقطارات.

كما وافق مجلس الوزراء كذلك ، لهيئة سكك حديد مصر ، على التفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاما ، شاملة قطع الغيار المطلوبة ، على أن تنشئ الشركة ورشة جديدة ، مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.

قرار الحكومة الجديد ، يأتي ضمن خطة الدولة ، لإحلال وتجديد أسطول الهيئة المتقادم ، للوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة ، تقدم خدمة أفضل وآمنة للمواطنين ، وتكون قادرة على تحقيق أعلى درجات التنافسية.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا ، موافقته على طلب محافظة كفر الشيخ ، على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر ، بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة ، في مساحة 150 فدانا في المنطقة الصناعية بمطوبس في كفر الشيخ ، للشركة القابضة للبتروكيماويات ، بهدف تنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية ، متوسطة الكثافة عالية الجودة (MDF).

المشروع الجديد يهدف كذلك ، إلى تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا ، فضلا عن سد حاجة السوق المحلية ، عن طريق إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح ، التي تصل إلى نحو 685 ألف متر مربع ، وتوفير النقد الأجنبي ، ومعالجة مشكلة البطالة في كفر الشيخ.

ويتيح المشروع الجديد ، 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، فضلا عن إعادة تدوير كميات كبيرة من قش الأرز ، الذي تعتمد عليه هذه الصناعة ، إضافة إلى تجنب الآثار البيئية المترتبة على حرقه.

وكذلك ، أعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، موافقته على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر ، على السير في إجراءات توقيع عقود واتفاقيات مع الجانب الصيني ، على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة في سبتمبر 2018.

كما أعلن مجلس الوزراء أيضا ، موافقته على زيادة الحد الأدنى السنوي المضمون ، لصالح المجلس الأعلى للآثار. من 10 ملايين جنيه مصري إلى 20 مليون جنيه ، إضافة إلى الالتزام بباقي بنود العرض ، الذي قدمته شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» ، بهدف الحصول على حق تشغيل خدمات الزوار في منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة ، وذلك لمدة 20 عاما.

ووافق مجلس الوزراء كذلك ، على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر ، مع شركة «بي إم سي إنترناشيونال» اليابانية ، على توريد 300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات ونظامين للسيرفر ، وحزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات ، شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين ، فضلا عن تقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 900 ألف دولار ، والممولة من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.