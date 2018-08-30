السيسي يبدأ زيارة رسمية للبحرين اليوم.. والمملكة: ضيف عزيز علينا

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أعلنت مملكة البحرين ، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ترحيبها بالزيارة المرتقبة ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والوفد المرافق له ، إلى مملكة البحرين ، والمنتظر إجراؤها اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018.

وعلقت مملكة البحرين ، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة ، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، «ضيف البلاد الكريم ، الذي سوف يحل ضيفا على بلده الثاني ، مملكة البحرين».

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وكالة أنباء البحرين ، نقلت عن الديوان الملكي البحريني ، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، سوف يكون في مقدمة مستقبلي أخيه ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والوفد المرافق له ، لدى وصوله إلى البحرين يوم غد.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين ، اليوم الثلاثاء ، يجري خلالها مباحثات مع العاهل البحريني ، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، فضلا عن آخر التطورات والمستجدات الراهنة ، على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.