تعرف على معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات خلال 10 سنوات

منذ 47 دقيقة أخبار مصر
تعرف على معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات خلال 10 سنوات
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

تباينت معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات ، خلال الـ10 سنوات الماضية ، لكن العام الماضي 2017 ، شهد هذه النسبة تراجعا ، مقارنة بالعام 2008 ، حسب ما بيّنت ، البيانات الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بشأن إحصاء المواليد ، وذلك في الفترة من 2008 حتى العام الماضي 2017.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، التطور في معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات ، وهي كما يلي:

أولا: وفيات الأطفال الرضع:

1. تراجعت معدلات وفيات الأطفال الرضع ، أقل من عامين ، عن معدلها ، وذلك من 15.7 في الألف ، في العام 2008 ، حتى 15.1 خلال العام الماضي 2017.
2. سجل معدل وفيات الأطفال الرضع ، في العام 2008 ، 15.7 في الألف ، أي بمعدل 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود ، خلال العامين الأول من عمره.

3. تراجع معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات بشكل كبير ، خلال العام 2009 ، حيث سجل 11.6 في الألف.

4. في العام 2010 ، عاد معدل وفيات الأطفال الرضع ، إلى الارتفاع مرة أخرى ، إلى 14 في الألف.

5. واصل معدل وفيات الأطفال الرضع ، الارتفاع خلال عامي 2011 و 2012.

6. سجل معدل وفيات الأطفال الرضع ، 14.7 في الألف ، خلال العام 2011 ، بينما سجل 15.2 في الألف ، خلال العام 2012.

7. شهد العام 2013 ، تراجعا في معدل الوفيات للأطفال الرضع ، إلى 14.8 في الألف.

8. في العام 2014 ، واصل معدل وفيات الأطفال الرضع تراجعه ، حيث سجل 14.6 في الألف.

9. عاد معدل وفيات الأطفال الرضع ، إلى الارتفاع مجددا ، خلال العام 2015 ، حيث سجل 15.7 في الألف.

10. شهد العام 2016 ، تراجعا في معدل وفيات الأطفال الرضع مرة أخرى ، حيث سجل 15.1 في الألف.

11. في العام 2017 ، استقرت نسبة وفيات الأطفال الرضع ، عند نسبك 15.1 في الألف.

ثانيا: وفيات الأمهات:

1. تراجع معدل وفيات الأمهات ، من 65 لكل 100 1000 مولود ، خلال العام 2008 ، إلى 46 في العام 2017.

3. بلغ معدل وفيات الأمهات في العام 2008 ، نحو 65 لكل 100 ألف مولود حي.

4. شهد معدل وفيات الأمهات ، تراجعا كبيرا خلال العام 2009 ، حيث سجل 56 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

5. في العام 2010 ، واصل معدل وفيات الأمهات تراجعه ، حيث بلغ 54 لكل 100 ألف مولود حي.

6. استقر معدل وفيات الأمهات خلال العام 2011 ، عند ذات المعدل المسجل في العام 2010.

7. في العام 2012 ، انخفض معدل وفيات الأمهات مرة أخرى ، حيث سجل 50 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

8. خلال العام 2013 ، عاود معدل وفيات الأمهات الارتفاع مرة أخرى ، حيث سجل 53 حالة وفاة ، لكل 100 ألف مولود حي.

9. في العام 2014 ، انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 52 حالة.

10. واصل معدل وفيات الأمهات ، انخفاضه في العام 2015 ، حيث سجل 49 حالة.

11. شهد العام 2016 ، استمرار في تراجع معدل وفيات الأطفال ، حيث سجل 46 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

12. في العام 2017 ، استقر معدل وفيات الأمهات ، عند ذات المعدل المسجل في العام 2016.