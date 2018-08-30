تعرف على معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات خلال 10 سنوات

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تباينت معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات ، خلال الـ10 سنوات الماضية ، لكن العام الماضي 2017 ، شهد هذه النسبة تراجعا ، مقارنة بالعام 2008 ، حسب ما بيّنت ، البيانات الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بشأن إحصاء المواليد ، وذلك في الفترة من 2008 حتى العام الماضي 2017.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، التطور في معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات ، وهي كما يلي:

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أولا: وفيات الأطفال الرضع:

1. تراجعت معدلات وفيات الأطفال الرضع ، أقل من عامين ، عن معدلها ، وذلك من 15.7 في الألف ، في العام 2008 ، حتى 15.1 خلال العام الماضي 2017.

2. سجل معدل وفيات الأطفال الرضع ، في العام 2008 ، 15.7 في الألف ، أي بمعدل 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود ، خلال العامين الأول من عمره.

3. تراجع معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات بشكل كبير ، خلال العام 2009 ، حيث سجل 11.6 في الألف.

4. في العام 2010 ، عاد معدل وفيات الأطفال الرضع ، إلى الارتفاع مرة أخرى ، إلى 14 في الألف.

5. واصل معدل وفيات الأطفال الرضع ، الارتفاع خلال عامي 2011 و 2012.

6. سجل معدل وفيات الأطفال الرضع ، 14.7 في الألف ، خلال العام 2011 ، بينما سجل 15.2 في الألف ، خلال العام 2012.

7. شهد العام 2013 ، تراجعا في معدل الوفيات للأطفال الرضع ، إلى 14.8 في الألف.

8. في العام 2014 ، واصل معدل وفيات الأطفال الرضع تراجعه ، حيث سجل 14.6 في الألف.

9. عاد معدل وفيات الأطفال الرضع ، إلى الارتفاع مجددا ، خلال العام 2015 ، حيث سجل 15.7 في الألف.

10. شهد العام 2016 ، تراجعا في معدل وفيات الأطفال الرضع مرة أخرى ، حيث سجل 15.1 في الألف.

11. في العام 2017 ، استقرت نسبة وفيات الأطفال الرضع ، عند نسبك 15.1 في الألف.

ثانيا: وفيات الأمهات:

1. تراجع معدل وفيات الأمهات ، من 65 لكل 100 1000 مولود ، خلال العام 2008 ، إلى 46 في العام 2017.

3. بلغ معدل وفيات الأمهات في العام 2008 ، نحو 65 لكل 100 ألف مولود حي.

4. شهد معدل وفيات الأمهات ، تراجعا كبيرا خلال العام 2009 ، حيث سجل 56 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

5. في العام 2010 ، واصل معدل وفيات الأمهات تراجعه ، حيث بلغ 54 لكل 100 ألف مولود حي.

6. استقر معدل وفيات الأمهات خلال العام 2011 ، عند ذات المعدل المسجل في العام 2010.

7. في العام 2012 ، انخفض معدل وفيات الأمهات مرة أخرى ، حيث سجل 50 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

8. خلال العام 2013 ، عاود معدل وفيات الأمهات الارتفاع مرة أخرى ، حيث سجل 53 حالة وفاة ، لكل 100 ألف مولود حي.

9. في العام 2014 ، انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 52 حالة.

10. واصل معدل وفيات الأمهات ، انخفاضه في العام 2015 ، حيث سجل 49 حالة.

11. شهد العام 2016 ، استمرار في تراجع معدل وفيات الأطفال ، حيث سجل 46 حالة وفاة لأمهات ، لكل 100 ألف مولود حي.

12. في العام 2017 ، استقر معدل وفيات الأمهات ، عند ذات المعدل المسجل في العام 2016.