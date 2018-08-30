كيف أمنت «الصحة» الحجاج العائدين إلى أرض الوطن من الأمراض والأوبئة؟

منذ 31 دقيقة أخبار مصر
كيف أمنت «الصحة» الحجاج العائدين إلى أرض الوطن من الأمراض والأوبئة؟

اتخذت إدارة الحجر الصحي ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، سلسلة من الإجراءات الجديدة ، وذلك بهدف تأمين الحجاج العائدين للبلاد ، من الإصابة بأي أوبئة أو أمراض ، قبل دخولهم إلى الموانئ والمطارات المصرية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 5 معلومات مهمة ، عن إجراءات إدارة الحجر الصحي ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، في المطارات والموانئ المصرية ، بهدف تأمين حجاج بيت الله الحرام ، العائدين من المملكة العربية السعودية ، من الإصابة بأي أوبئة أو أمراض ، وهي كما يلي:

1. نشر فرق الحجر الصحي ، في مختلف المطارات والموانئ المصرية.

2. توفير أدوية ومستلزمات طبية ، وإسعاف ، في المطارات والموانئ.

3. توقيع الكشف الطبي الظاهري ، وقياس درجات حرارة الحجاج ، قبل دخولهم إلى المطارات والموانئ المصرية.

4. توزيع إرشادات للتعامل مع الأمراض الوبائية ، حال ظهور أعراضها على الحجاج ، العائدين إلى أرض الوطن.

5. توفير كارت صحي للمتابعة ، في المستشفيات التابع لها محل سكن الحجاج.