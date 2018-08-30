كيف أمنت «الصحة» الحجاج العائدين إلى أرض الوطن من الأمراض والأوبئة؟

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اتخذت إدارة الحجر الصحي ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، سلسلة من الإجراءات الجديدة ، وذلك بهدف تأمين الحجاج العائدين للبلاد ، من الإصابة بأي أوبئة أو أمراض ، قبل دخولهم إلى الموانئ والمطارات المصرية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 5 معلومات مهمة ، عن إجراءات إدارة الحجر الصحي ، التابعة لوزارة الصحة والسكان ، في المطارات والموانئ المصرية ، بهدف تأمين حجاج بيت الله الحرام ، العائدين من المملكة العربية السعودية ، من الإصابة بأي أوبئة أو أمراض ، وهي كما يلي:

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1. نشر فرق الحجر الصحي ، في مختلف المطارات والموانئ المصرية.

2. توفير أدوية ومستلزمات طبية ، وإسعاف ، في المطارات والموانئ.

3. توقيع الكشف الطبي الظاهري ، وقياس درجات حرارة الحجاج ، قبل دخولهم إلى المطارات والموانئ المصرية.

4. توزيع إرشادات للتعامل مع الأمراض الوبائية ، حال ظهور أعراضها على الحجاج ، العائدين إلى أرض الوطن.

5. توفير كارت صحي للمتابعة ، في المستشفيات التابع لها محل سكن الحجاج.