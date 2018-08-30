تعرف على موعد العمل بتطبيق حجز مقاعد القطارات إلكترونيا

Advertisements

أعلن رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» ، المهندس خالد عطية ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن الشركة سوف تطلق أول أبليكشن لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل ، بشكل رسمي ، بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أكد المهندس خالد عطية ، أن الشركة بدأت تشغيل التطبيق الجديد بشكل تجريبي ، حيث أتاحته لخطوط الوجه البحري ، للموبايلات التي تعمل بنظام «آندرويد» فقط.

Advertisements

ولفت رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل ، التي تمتلكها هيئة السكة الحديد ، إلى أن البرنامج فى مراحل التجريب في الوقت الحالي ، وسوف يتم تطبيقه بشكل رسمي ، وإتاحته على أنظمة تشغيل الموبايل كافة ، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس خالد عطية ، أن البرنامج الجديد ، سوف يتيح للراكب حجز التذاكر التي يريدها ، فضلا عن التعرف على المقاعد الشاغرة في كل قطار ، كما أنه لن يلغي شبابيك الحجز في المحطات ، حيث سيكون بإمكان الراكب ، الحجز من خلال التطبيق أو عبر شباك الحجز.