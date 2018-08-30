محافظ أسيوط الجديد: مشكلات المواطنين أهم أولوياتي

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صرح محافظ أسيوط الجديد اللواء جمال نور الدين قائلاً “من أهم أولوياتي خلال الفترة القليلة القادمة هي الوقوف على مشاكل المواطنين، والعمل على وضع حلول لها، تبعاً للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في هذا الصدد”.

وأكد “أنه سوف يصل إلى محافظة أسيوط غداً الموافق الجمعة، من أجل البدء في مهام عمله كمحافظ لها”، وقد تم تعيين اللواء جمال نور الدين لشغل منصب محافظ أسيوط خلفاً للمهندس “ياسر الدسوقي، كما أن محافظ أسيوط الجديد كان يشغل منصب “مساعد وزير داخلية سابق لشؤون التفتيش”.

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