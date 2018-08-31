قائمة أسماء المحافظين الجدد ونوابهم.. بكري يصف حركة التجديد بـ الشاملة

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أعلن عضو مجلس النواب المصري والإعلامي الشهير مصطفى بكري “إن حركة المحافظين الجدد قد تميزت بالتغيير الشامل والواسع، وخصوصاً ما جرى من الإبقاء خلالها على خمس من المحافظين القدامى”.

وأكد “إن تلك الخطوة تعكس الوعي بأهمية التغيير، وضرورته، والأمر الذي تحقق في الاختيارات الجديدة للمحافظين”، وتابع النائب “إن حركة المحافظين الجدد قد رافقتها حركة للنواب المحافظين من الشباب خريجي برنامج التأهيل الرئاسي، مما يعطي مؤشراً على أن هناك محاولة حقيقة لإعداد كوادر من الشباب، والعمل على تمكينهم وتليهم لمناصب هامة داخل الدولة المصرية”.

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وأوضح مصطفى بكري “إن حركة المحافظين تنوعت ما بين عسكريين، ورجال شرطة، وأساتذة جامعات وتكنوقراط، وقضاء، الأمر الذي حقق شمولية”، وأكد “إن اختيار تلك العناصر جاء بعد أن أدت دورها كل في مجاله”.

وطالب البرلماني من المحافظين الجدد بسرعة الانخراط في تنفيذ البرنامج الذي قد تم عرضه على الحكومة المصرية وعلى مجلس النواب من قبل، كما طالبهم بأداء متميز يتوافق مع “السياسات العامة” التي قد تم طرحها من أجل تحقيق إنجازات كبرى للدولة المصرية.

وأكد بكري معلقاً على قرار تعيين “الدكتور منال عوض ميخائيل” كمحافظ لدمياط، والتي تعد أول امرأة قبطية تتولى منصب محافظ في جمهورية مصر العربية قائلاً “إن اختيار منال عوض ميخائيل التي قامت به في ظل توليها منصب نائب محافظ الجيزة، وعليه تم تعيينها كمحافظ لدمياط”.

أسماء المحافظين الجدد

اللواء خالد فودة صديق محمد محافظ جنوب سيناء.

الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري محافظ سوهاج.

الدكتور منال عوض ميخائيل محافظ دمياط.

اللواء هشام عبدالغني محافظ البحيرة.

هشام السعيد محمد السيد محافظ الغربية.

اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية.

اللواء مجدي محمد علي الغربالي محافظ مطروح.

اللواء قاسم محمد حسين قاسم محافظ المنيا.

اللواء عصام سعد ابراهيم احمد محافظ الفيوم.

اللواء خالد عبدالعال عبد الحافظ محافظ القاهرة.

اللواء احمد راشد مصطفى عطيفى محافظ الجيزة.

اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظ اسيوط.

اللواء أركان حرب حمدي حامد محمد عثمان محافظ الإسماعيلية.

اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظ السويس.

اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظ اسوان.

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظ القليوبية.

الدكتور جمال جاد شاروبيم سعد محافظ الدقهلية.

المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر.

المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظ بني سويف.

محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظ الشرقية.

اللواء محمد سالمان موسى الزملوط محافظ الوادي الجديد.

اللواء عادل محمد الغضبان محافظ بورسعيد.

اللواء اسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظ كفر الشيخ.

اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظ قنا.

قائمة نواب المحافظين الجدد

محسن صلاح الدين محمد السيد نائب محافظ القاهرة.

أحمد فؤاد أحمد حسن نائب محافظ القاهرة.

إبراهيم عبدالهادي ياسين كريم نائب محافظ القاهرة.

إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة.

لمياء أحمد عبدالقادر سعد نائب محافظ الجيزة.

اللواء سعيد معوض محمد حجازي نائب محافظ أسوان.

اللواء هشام محمد عطية الخولي نائب محافظ شمال سيناء.

يسرا عطية محمد عطية نائب محافظ البحر الأحمر.

محمدعبدالقادر خيري عبدالرحمن نائب محافظ الأقصر.

عبدالله رمضان توفيق مصطفى نائب محافظ السويس.

عاصم سلامة عيد سالم شريف نائب محافظ بني سويف.

عمرو عبدالعال السيد عبدالعال نائب محافظ أسيوط.

حنان مجدي نور الدين محمد نائب محافظ الوادي الجديد.

إمام عمر ريان عبدالعزيز نائب محافظ القليوبية.

نهال محمد علي فتحي بلبع نائب محافظ البحيرة.

أحمد عصام الدين أحمد موسى نائب محافظ الإسماعيلية.

أحمد جمال محمد محمود نائب محافظ الإسكندرية.

محمد هاني جمال الدين غنيم نائب محافظ بورسعيد.

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