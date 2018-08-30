قرار هام من مطار القاهرة بخصوص حجاج فلسطين

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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم عن تخصيص “مبنى الركاب رقم أربعة في المطار” من أجل رحلات الطيران الخاصة باستقبال “الحجاج الفلسطينيين” القادمين أراضي المملكة العربية السعودية بعد انتهاء موسم الحج.

وعلل مطار القاهرة الدولي ذلك الإجراء بأنه “لدواعي أمنية” وتقوم “الشركة الوطنية مصر للطيران” مساء اليوم الموافق الخميس الثلاثين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 بتسيير الرحلات الجوية الخاصة بعودة “حجاج فلسطين” إلى مطار القاهرة القادمين من أراضي المملكة العربية السعودية بعد انتهاء موسم الحج.

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ومن المتعين أن يتم نقل الحجاج الفلسطينيين النقل البري إلى “معبر رفح البري”، وتقوم شركة مصر للطيران اليوم الموافق الخميس على تيسير واحد و عشرين رحلة جوية من السعودية من أجل عودة ما يقارب من أربعة آلاف وثمانمائة وسبعين حاج.

وأوضحت شركة مصر للطيران أنه من المتعين أن تيسير أحد عشر رحلة جوية من جدة لنقل ألفين وعشرين حاج، وتيسير الشركة أيضا عشرة رحلات جوية من المدينة المنورة من بينها “رحلتان خاصتان من أجل نقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالي عدد حاج يصل إلى ألفين وثمانمائة وخمسين حاج من حجاج التضامن الاجتماعي، و حج القرعة، وحج الشركات السياحية، وحج ترانزيت شارل ديجول، بروكسل، وجود كنيدي، وفينا، ولوس أنجلوس، و هيثرو لندن، وتونس، والجزائر، وميلانو، وكانو، وروما، وأمستردام، وعمل”.

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