تعرف على أسماء نواب المحافظين الجدد بعد حلف اليمين أمام السيسي

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أدى المحافظون الجدد ، ونوابهم ، اليمين الدستورية اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أعلنت حركة المحافظين الجديدة اليوم.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، أسماء نواب المحافظين الجدد ، وهي كالتالي:

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1. اللواء سعيد معوض محمد حجازي ، نائبا لمحافظ أسوان.

2. محسن صلاح الدين محمد السيد ، نائبا لمحافظ القاهرة.

3. إبراهيم عبد الهادي يس كريم ، نائبا لمحافظ القاهرة.

4. اللواء هشام محمد عطية الخولي ، نائبا لمحافظ شمال سيناء.

5. لمياء أحمد عبد القادر سعد ، نائبا لمحافظ الجيزة.

6. أحمد فؤاد أحمد حسن ، نائبا لمحافظ القاهرة.

7. السيد إبراهيم صابر خليل ، نائبا لمحافظ القاهرة.

8. يسرا عطية محمد عطية ، نائبا لمحافظ البحر الأحمر.

9. محمد عبد القادر خيري عبد الرحمن ، نائبا لمحافظ الأقصر.

10. عبد الله رمضان توفيق مصطفى ، نائبا لمحافظ السويس.

11. عاصم سلامة عيد سالم شريف ، نائبا لمحافظ بني سويف.

12. عمرو عبد العال السيد عبد العال ، نائبا لمحافظ أسيوط.

13. محمد هاني جمال الدين غنيم ، نائبا لمحافظ بورسعيد.

14. أحمد جمال محمد محمود ، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

15. نهال محمد علي فتحي بلبع ، نائبا لمحافظ البحيرة.

16. أحمد عصام الدين أحمد موسى ، نائبا لمحافظ الإسماعيلية.

17. إيمان عمر ريان عبد العزيز ، نائبا لمحافظ القليوبية.

18. حنان مجدي نور الدين محمد ، نائبا لمحافظ الوادي الجديد.