تعرف على أسماء نواب المحافظين الجدد بعد حلف اليمين أمام السيسي

أدى المحافظون الجدد ، ونوابهم ، اليمين الدستورية اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أعلنت حركة المحافظين الجديدة اليوم.
ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، أسماء نواب المحافظين الجدد ، وهي كالتالي:
1. اللواء سعيد معوض محمد حجازي ، نائبا لمحافظ أسوان.
2. محسن صلاح الدين محمد السيد ، نائبا لمحافظ القاهرة.
3. إبراهيم عبد الهادي يس كريم ، نائبا لمحافظ القاهرة.
4. اللواء هشام محمد عطية الخولي ، نائبا لمحافظ شمال سيناء.
5. لمياء أحمد عبد القادر سعد ، نائبا لمحافظ الجيزة.
6. أحمد فؤاد أحمد حسن ، نائبا لمحافظ القاهرة.
7. السيد إبراهيم صابر خليل ، نائبا لمحافظ القاهرة.
8. يسرا عطية محمد عطية ، نائبا لمحافظ البحر الأحمر.
9. محمد عبد القادر خيري عبد الرحمن ، نائبا لمحافظ الأقصر.
10. عبد الله رمضان توفيق مصطفى ، نائبا لمحافظ السويس.
11. عاصم سلامة عيد سالم شريف ، نائبا لمحافظ بني سويف.
12. عمرو عبد العال السيد عبد العال ، نائبا لمحافظ أسيوط.
13. محمد هاني جمال الدين غنيم ، نائبا لمحافظ بورسعيد.
14. أحمد جمال محمد محمود ، نائبا لمحافظ الإسكندرية.
15. نهال محمد علي فتحي بلبع ، نائبا لمحافظ البحيرة.
16. أحمد عصام الدين أحمد موسى ، نائبا لمحافظ الإسماعيلية.
17. إيمان عمر ريان عبد العزيز ، نائبا لمحافظ القليوبية.
18. حنان مجدي نور الدين محمد ، نائبا لمحافظ الوادي الجديد.
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