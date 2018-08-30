نائب محافظ القاهرة الجديد يتوعد المخالفين “سأضرب بيد من حديد”

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صرح نائب محافظ القاهرة المهندس إبراهيم صابر عن خطته خلال الفترة القليلة القادمة بعد أن تم تعيينه في هذا المنصب ضمن حركة المحافظين الجدد، والتي قد تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس الثلاثين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

وقد أوضح المهندس إبراهيم صابر قائلاً “خدمة المواطن في مقدمة أولوياتي، علاوة على العمل على تطهير الشوارع من المخالفات والإشغالات”.

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وتابع نائب محافظ القاهرة” سوف أسعى بشكل كبير من أجل استكمال أبرز المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها والعمل على سرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن”، وأضاف “لن أسمح بأي مخالفة وسوف أضرب بيد من حديد على المخالفين وخصوصاً في مجال الأبنية المخالفة”.

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