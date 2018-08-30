الأرصاد تتوقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة

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توقع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، على أن يكون هذا الانخفاض حول المعدل.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، المذاع على قناة «صدى البلد» ، اليوم الخميس ، قال الدكتور أحمد عبد العال ، إن ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة ، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن حالة الجو على السواحل ، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة ، سوف يؤدي إلى تكون الشبورة المائية ، خاصة في المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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