أبرز الملفات المطروحة على مكتب محافظ الغربية الجديد

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بعد الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ، فقد تم الإعلان عن تولي اللواء المهندس “هشام السعيد” منصب محافظ الغربية خلفاً اللواء “أحمد ضيف صقر” وهذه اهم الملفات المطروحة .

تدهور مرفق النقل الداخلي بالغربية

وتعاني محافظة الغربية من العديد من المشكلات التي تسعى إلى الحلول المناسبة، حيث أن سكان مركز طنطا والمحلة يعانون من تدهور حالة “مرفق النقل الداخلي” على جانب انهيار أتوبيسات النقل الداخلي بشكل مستمر على مدارس الثلاثة سنوات السابقة، ويطالب السكان بالعمل على رفع كفاءة النقل الداخلي، وتدعيم المحافظة باتوبيسات جديدة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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أزمة حقيقية يعاني منها مشروع المنطقة اللوجستية

ويعاني القائمين على مشروع “إقامة منطقة لوجستية” الكائنة على مساحة تصل إلى ستة وثماني فدان بسبب العراقيل الموضوعة من قبل “إدارة المحلية بالغربية” في ظل إن “المنطقة الصناعية” تقع على طريق “طنطا/ كفر الشيخ”.

تراكم القمامة وتدهور البنية التحتية

ومن أهم المشاكل التي تواجه محافظ الغربية الجديد هو أن المحافظة تعاني من تراكم القمامة إلى جانب تدهور حالة البنية التحتية في جميع خطوط الإنتاج في مصنع تدوير القمامة القائم في مركز طنطا، والمحلة، في ظل “انبعاثات الأدخنة وكذلك الروائح الكريهة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة”.

ومن المشاكل التي تعاني منها أيضا محافظ الغربية عدم توفير “شركات تعد متخصصة” في إدارة منظومة القمامة طول مدة الستة أشهر السابق، وهو ما أدى إلى لجوء الإدارة المحلية بمحافظة الغربية إلى “إعداد القمامة، والتخلص منها بشكل دوري” في منطقة بجوار “مدافن السادات” خارج المنطقة السكنية.

معاناة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

تعد مدينة المحلة هي “قلعة الصناعة المصرية” والتي تعد مصدر هام لصناعة الغزل والنسيج، يعاني عدد من أصحاب المصانع من بدء إغلاق المصانع بشكل جزئي، إلى جانب لجوء بعض من أصحاب المصانع إلى هدم مصانعهم أو تغيير النشاط بسبب نقص “الموارد الخام، ارتفاع أسعار الطاقة”.

وكان محافظ الغربية الأسبق قد تجاهل حل المشكلات التي تواجه “أصحاب الحرف اليدوية المنتشرة في قرى مراكز سمنود والمحلة، بسيون، والسنطة، وزفتى والتي تشتهر بصناعات الفخار والزجاج والعطور الأثاث الخشبي المزخرف”.

وقد قام المحافظ الأسبق أيضا بمحاولة استكمال “مشروع منطقة صناعة الأثاث” القائمة في قرية كتامة بمركز بسيون، ويعاني أيضا القاطنين في المناطق سالفة الذكر من تأخر في تنفيذ “مشروعات الصرف وإنارة الشوارع، ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي” في جميع القرى، إلى جانب غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي وخصوصاً في محلة أبو علي، وقرى فرسيس.

وقد أكد عضو البرلمان المصري عن مركز المحلة النائبة حامد جلال جهجه قائلاً “الأزمة الحقيقة التي من الواجب أن يتولاها محافظ الغربية الجديد هو النزول إلى الشارع، ومواصلة دوره الرقابي والتنفيذي في حل مشكلات المواطنين”.

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