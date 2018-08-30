تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 31 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، العظمى 35 درجة ، الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 23 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 25 درجة.

قنا ، العظمى 41 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الأقصر ، العظمى 41 درجة ، الصغرى 27 درجة.

أسوان ، العظمى 42 درجة ، الصغرى 28 درجة.