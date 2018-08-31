تعليقات البرلمانيين على حركة المحافظين الجدد.. وأهم الملفات المطروحة

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أعلن البرلماني والإعلامي الشهير مصطفى بكري “إن حركة المحافظين الجدد تميزت بالتغيير الواسع والشامل، خاصة أنه جرى الإبقاء خلالها على خمسة من القدامى، مما يعكس الوعي بأهمية التغيير وضرورته”.

وتابع قائلاً ” ان حركة المحافظين الجدد، رافقتها حركة لنواب المحافظين من الشباب خريجي برنامج التأهيل الرئاسي، مما يعطي مؤشرا على أن هناك محاولة حقيقية لإعداد كوادر من الشباب، والعمل على تمكينهم وتوليهم لمناصب هامة بالدولة”.

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وأشار “إن حركة المحافظين الجدد قد تنوعت ما بين عسكريين ورجال شرطة وأساتذة جامعات وتكنوقراط وقضاء”، الأمر الذي يحقق الشمولية، ويؤكد أن اختيار تلك العناصر جاء بعد أن أدت دورها كل في مجاله”.

وطالب مصطفى بكري من المحافظين الجدد “الانخراط في تنفيذ البرنامج التي عرضته الحكومة على مجلس النواب من قبل، وكذلك الحال القيام بأداء متميز يتوافق مع السياسات العامة المطروحة لتحقيق انجازات كبيرة للدولة”.

وعلق أيضا مصطفى بكري على قرار تعيين محافظ دمياط وهي أول امرأة قبطية تتولى منصب محافظ وهي الدكتور “منال عوض ميخائيل” حيث صرح قائلاً ” أن اختيار عوض جاء للأداء التي قامت به في ظل توليها منصب نائب محافظ الجيزة، وعليه تم تعيينها كمحافظ لدمياط”.

وأعلن البرلمان شريف الورداني “إن من أبرز الملفات التي لابد أن تأتي على طاولة المحافظين الجدد هي العمل على إنهاء أزمة القمامة، وحل مشكلة المرور”، كما طالب “المحافظين بضرورة سرعة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل القضاء على الأيدي المرتعشة التي تتباطأ عن القيام بدورها في خدمة المجتمع المصري”.

وأكد الورداني “إن عدم القدرة على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها هو أكثر سوءاً وفساداً من الفساد المالي”، وطالب بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في كافة المحافظات والعمل على حل جميع المشكلات التي تنظر قرارات المحافظين الجدد.

وصرح أمين لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري فوزي فتي “إن حركة المحافظين الجدد قد شهدت تغييراً كبيراً عن سابقتها، وأعطت فرصة للشباب المصري من خلال اختيارهم كنواب للمحافظين، ولفت أن الشباب هم أمل جمهورية مصر العربية ومستقبلها، لذلك لابد من العمل على تمكينهم وتقليدهم مناصب هامة داخل الدولة”.

وطالب البرلمان من المحافظين الجدد ونوابهم بضرورة سرعة التواصل مع المواطنين والتجاوب مع جميع مطالبهم إلى جانب سرعة البت في إيجاد الحلول لها.

وعلق فوزي فتي على تعيين محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ميخائيل قائلاً ” النائب أنه لا فرق بين مسلم أو قبطي داخل مصر فالشعب كل يدا واحدة، كما أن والدكتورة منال عوض ميخائيل اثبتت جدارتها وخبراتها عندما كانت نائبا لمحافظة الجيزة، وبناء عليها جرى اختيارها لهذا المنصب”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المحافظين الجدد قد أدوا اليمين الدستوري أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم، كما تم الإعلان عن قائمة نواب المحافظين الجدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري.

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