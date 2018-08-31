الملفات المطروحة أمام المحافظين الجدد خلال الفترة القادمة

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المحافظين الجديد يطرحوا برامجهم والملفات المطروحة خلال الفترة القادمة، وقد تضمنت حركة المحافظين الجدد اليوم تغيير عشرين محافظ مع الإبقاء على خمسة محافظين في مناصبهم وتم نقل اثنين، إلى جانب تعيين أول سيدة قبطية وهي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ البحيرة واثنين آخرين من السلك القضائي وأربعة من أساتذة الجامعة إلى جانب تعيين ثمانية عشر نائباً للمحافظين.

ابرز الملفات المطروحة على المحافظين الجدد

تصريحات محافظ كفر الشيخ الجديد

أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه أنه يمتلك دراسة كاملة في معظم المشاكل التي تعاني منها المحافظة، وأضاف “أنه يمتلك تصور مبدئي لبعض المشروعات التي سوف تقام بالمحافظة خلال الفترة القليلة القادمة”.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ الجديد “إن المشروعات لابد أن تتم على أسس، ودراسات علمية، واقتصادية من أجل معرفة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدة حتى تخرج تلك المشروعات إلى النور”.

وأكد “أنا رجل عملي جداَّ، وأعرف جداَّ أقيم أداء التنفيذين، ولا مكان لفاسد، وانتهج سياسة الباب المفتوح، وهدفي هو خدمة المواطنين”، وأشار “إن محاربة الفساد على رأس أولويات العمل خلال الفترة القليلة القادمة مع الاهتمام بتطوير أداء الموظفين، والعمل على تنمية مهارات العاملين في المحافظة، ورفع كفاءاتهم، وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب”.

وأكد الدكتور إسماعيل طه “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وجه ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظة، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها”.

تصريحات محافظ الأقصر الجديد

وأكد محافظ الأقصر الجديد المستشار مصطفى ألهم “إن المواطن الفقير، واحتياجاته، وضبط الأسعار، وان تعود المحافظة الى أصلها وطابعها الطيب، على رأس اهتماماته”.

وأعلن محافظ الأقصر الجديد “أنه سوف يبذل جل جهده في العمل على تنشيط السياحة على أن تعود مثل سابق عهدها”، وأضاف “سوف يكون بابي مفتوح أمام جميع المواطنين، وسوف أتواجد في الشارع أكثر من المكتب”.

وأعلن محافظ أسيوط الجديد اللواء جمال نور الدين “من أهم أولوياتي خلال الفترة القليلة القادمة الوقوف على مشاكل المواطنين، ووضع الحلول المناسبة لها، تبعاً للتوجيهات الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن”.

وأكد محافظ أسيوط الجديد “أنه سوف يصل إلى محافظ أسيوط غداً الموافق الجمعة، من أجل البدء في مهام عمله كمحافظ لها”.

تصريحات محافظ الدقهلية بعد تولي مهامه الجديد

وأعرب محافظ الدقهلية الجديد الدكتور كمال جاد عن سعادته الغامرة لتولي هذا المنصب موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي على هذا الثقة الغالية.

وأكد قائلاً ” أعلم جيدا أن الدقهلية محافظة كبيره، وبها مشروعات رائدة وتحتاج عملا وجهدا مضاعفاً”، وأشار “سوف أعقد مؤتمر صحفي فور وصلي إلى محافظة الدقهلية من أجل مناقشة أهم المشكلات التي تحتاج لحلول خاصة في مجال العشوائيات، والصرف الصحي، والطرق التي قد شهدت العديد من الحوادث خلال الفترة السابقة”.

وأضاف قائلاً ” ادعو الله أن يوفقني خير التوفيق في هذه المهمة، وأرجو تكاتف الجميع من أجل التطوير، وسوف يكون الهدف الرئيسي لي بذل كامل طاقتي للنهوض بالمحافظة للأفضل دائماً”.

تصريحات محافظ الفيوم الجديد

وقد أعلن محافظ الفيوم الجديد اللواء عصام سعد “أنه مستعد من أجل خدمة أبناء المحافظة، والوقوف إلى جوارهم من أجل تنفيذ القانون”، وأضاف “سوف أجرى جولات في جميع أنحاء محافظة الفيوم من أجل معرفة مشكلات المواطنين التي تواجهها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها”.

أضاف “أن مكتبه سوف يظل مفتوحاً أمام الجميع، وسوف يعمل كل ما بوسعه من أجل حل مشاكل أبناء محافظة الفيوم”، وأكد أنه سوف يواجه مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب مشكلة التعدي على أملاك الدولة في المحافظة بكل حسم، وسوف يتم تطبيق القانون بكل قوة.

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