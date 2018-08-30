الحكومة لرئيس «توماس كوك»: حريصون على كشف حقيقة وفاة السائحين البريطانيين

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استقبل المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، المدير التنفيذي لمجموعة «توماس كوك» ، بيتر فانكهاوزر ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، حرص الحكومة المصرية ، على تحديد السبب الحقيقي ، وراء وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة.

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من جانبها ، قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، إن المهندس مصطفى مدبولي ، أكد خلال الاجتماع ، التزام الحكومة المصرية ، بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

وبدأت الجهات القضائية المصرية ، ممثلة في النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، التحقيق في وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة ، ومن المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل ، وتبدأ بعدها إجراءات عودة الجثمانين إلى بريطانيا ، وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

بيتر فانكهاوزر ، المدير التنفيذي لمجموعة «توماس كوك» ، قال إن الاجتماع شهد مناقشات بناءة للغاية ، وأن رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة ، طمأنوه بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم ، من أجل ضمان أن يكون التحقيق في الواقعة شاملا وشفافا ، موضحا أن الحكومة المصرية ، سوف تقدم الإجابات التي تحتاجها بريطانيا في أسرع وقت.‬

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «توماس كوك» ،

التزامه الشخصي والتزام الجميع في «توماس كوك» ، لمعرفة حقيقة ما حدث ، في واقعة وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة ، لافتا إلى أن «التواصل مع السلطات المصرية ومكتب الخارجية والكومنولث ، مستمر لضمان استمرارية العمل سويا ، من أجل إعطاء الأولوية القصوى لمصالح عائلة السائح البريطاني كوبر ، لتظل سلامة عملائنا في مصر هي الأولوية القصوى لنا».

والتقى بيتر فانكهاوزر أيضا ، السفير البريطاني في مصر ، جون كاسن ، ونائبه السفير هيلين وينترتون ، بهدف مناقشة تعاونهما المستمر ، لمساعدة أسرة السائح البريطاني ، والتواصل مع السلطات المصرية لدعم السياح البريطانيين في مصر.