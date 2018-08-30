«الأوقاف» تعلن تجاوز حصيلة صكوك الأضاحي 62 مليون جنيه

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قال وزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن حصيلة صكوك الأضاحي للعام الهجري 1439 ، تجاوزت 62 مليون جنيه مصري حتى أمس الأربعاء 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ وزارة الأوقاف ، فيما يخص المبالغ التي تم توريدها للوزارة.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تتوقع زيادة المبلغ النهائي لصكوك الأضاحي ، حيث لا تزال بعض المبالغ الموردة ، قيد التحويل للحساب المجمع في البنك المركزي.

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وأضاف وزير الأوقاف ، أن جمع هذا المبلغ ، يدل على أن الشعب المصري كريم وعظيم ومعطاء ، وسوف يظل هذا الشعب معدن النبل والكرم والعطاء ، والتكافل والتراحم حتى يوم الدين.

وزاد الدكتور محمد مختار جمعة ، أن وزارة الأوقاف تشكر كل من أولوها ثقتهم ، وتتعهد أيضا بأن تكون عند حسن ظنهم ، في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي.