رئيس الوزراء يتابع موقع مشروع «المليون ونصف إلى فدان»: «يهمنا الناس تشتغل والأرض تتزرع»

Advertisements

اجتمع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بالمهندس محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، والدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيس الشركة الهندسية ، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية ، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري ، وأحد أعضاء مجلس الإدارة ، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير ، ووكيل وزارة الري ، وذلك بهدف متابعة موقف مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وشهد الاجتماع ، استعراض بعض التحديات ، التي تمثلت في توصيل الكهرباء وشبكة الاتصالات «الهاتف المحمول» ، لعدد من المناطق ، فضلا عن شبكة الطرق ، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة التنسيق لحل هذه المشكلات مع الوزارات والجهات المعنية.

Advertisements

المهندس مصطفى مدبولي ، أكد أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ليس تجاريا ، وأن الهدف منه ، هو التنمية واستصلاح الأراضي وزراعتها والإنتاج منها ، إضافة إلى توفير فرص عمل بها ، متابعا: «يجب تقديم تيسيرات ، لمن يحصل على هذه الأراضي نحن مهتمون بأن يعمل الناس ، وأن تُزرع الأرض».

وزاد رئيس مجلس الوزراء: «مشروع المليون ونصف المليون فدان مشروعا قوميا ، وعلينا جميعا أن نعمل على نجاحه ، ودعم من سوف يحصلون على هذه الأراضي ، إضافة إلى تقديم التيسيرات لهم ، وتذليل أي عقبة تطرأ ، لسرعة تنمية هذه الأراضي».

كما وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، مسؤولي شركة الريف المصري ، بإعداد مقترحات للتيسيرات والمحفزات المطلوبة ، لمن سوف يحصلون على هذه الأراضي.