تعرف على تكليفات السيسي للمحافظين الجدد.. أبرزها: كافحوا الغلاء واضبطوا الأسعار

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كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية ، ببذل أقصى الجهد من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، كل في محافظته.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمحافظين الجدد ، وهي كما يلي:

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1. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، باستغلال المميزات التنافسية في كل محافظة ، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب.

2. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بتطوير المحافظات ومواردها ، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة.

3. كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بالاستماع لمشكلات المواطنين ، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لها.

4. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ، فضلا عن العمل على تنمية مهارات العاملين.

5. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة ، هي أساس اختيار المعاونين وقيادات المحافظة.

6. كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق ، إضافة إلى توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

7. ضبط المرافق الداخلية مثل المواصلات ووسائل الانتقال ، أحد التكليفات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى المحافظين الجدد.

8. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بإزالة التعديات على نهر النيل ، إضافة إلى مراقبة الأعمال ، التي قد تؤدي إلى تلوث نهر النيل.

9. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بمكافحة الفساد بجميع صوره ، والمتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات.

10. كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحافظين الجدد ، بتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب ، عن طريق الاستعانة بقصور الثقافة والأندية الرياضية.