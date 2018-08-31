نص قرار وزيرة الصحة بتعيين محافظ الإسكندرية السابق رئيس الإسعاف

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أعلنت وزير الصحة والسكان قرار رقم سبعمائة وواحد وسبعين لعام 2018، بتكليف محافظ الإسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان بتكليف منصب القائم بأعمال رئيس مرفق الإسعاف وخدمات الطوارئ، وما يتبعها خلفاً للدكتور “أحمد الأنصاري” التي تولى منصب محافظ سوهاج.

نص بيان قرار وزيرة الصحة والسكان

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“قرار وزير الصحة والسكان رقم سبعمائة وواحد وسبعين لعام 2018، وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية، على القرار الوزاري رقم 713 لسنة 2017”.

“قرر مادة 1: تكليف السيد الدكتور محمد علي سلطان بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، والإشراف على خدمات الطوارئ، والرعاية العاجلة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وذلك لحين إتخاذ إجراءات التعيين في هذه الوظيفة.

مادة 2: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وزير الصحة والسكان”.

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