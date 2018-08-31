القرموطي يعلن الرحيل عن النهار

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أعلن الإعلامي الشهير جابر القرموطي والذي يقوم بتقديم برنامج “مانشيت” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “النهار” رحيله عن القناة منذ بداية شهر أكتوبر القادم لعام 2018.

وأعلن القرموطي عن اعتزازه الشديد بفترة عمله في برنامج “مانشيت” وعمله في قناة النهار الفضائية، وأكد عن وجود العديد من عروض العمل التي قد تلقاها، ولكن كل تلك العروض مازالت قيد المناقشات، وأضاف الإعلامي “مش هعتزل أنا لسه في الملعب”.

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كما أعرب الإعلامي عن حبه الشديد للعمل الإعلامي ونيته في الاستمرار في تقديم المزيد من البرامج الإعلامية، وأكد على حبه للمنافسة الشريفة بينه وبين باقي الإعلاميين.

وتابع قائلاً “قعدتى فى البيت مش هطول الكل عارف إنى بشتغل فى مؤسسة الأهرام، لكن في الحقيقة المرتب غير كاف للالتزام بمتطلبات الحياة، وأنا معنديش ورث أبيعه والطبيعي إني اشتغل شغلانة تانية”.