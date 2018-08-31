كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج

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تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري ، في دور الانعقاد الرابع ، عدة مشروعات قوانين ، بينها مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج ، حيث تقدمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، برئاسة الدكتورة نبيلة مكرم ، بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة ، وذلك خلال دور الانعقاد الماضي ، بشأن مقترح مشروع القانون ، الذي تمت صياغته في 3 فصول.

الفصل الأول من مشروع القانون ، اشتمل على تنظيم آليات وشروط من يحق له التصويت ، في انتخاب مجلس إدارة الجالية ، بينما اشتمل الفصل الثاني من مشروع القانون ، على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية ، وانتخابهم وتسجيلهم ، أما الفصل الثالث ، فاشتمل على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية في الخارج.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز المعلومات عن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج ، وهي كما يلي:

1. تشكيل مجلس إدارة لكل جالية في كل دولة ، حيث يشمل وضع شروط ترشح الممثلين عن كل جالية ، وانتخابهم وتسجيلهم.

2. تنظيم اتحاد عام لرؤساء الجاليات المصرية في الخارج.

3. يستهدف مشروع القانون ، التواصل مع المصريين في الخارج ، باعتبارهم ممثلين للدبلوماسية الشعبية المصرية.

4. يؤخذ في الاعتبار ، قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح.

5. لا يشترط الحصول على مؤهل عال ، للترشح لمجلس إدارة الجالية.

6. السماح بانتخاب مجلس إدارة لفترة أخرى.

7. اختيار المرشحين يكون وفقا للخبرة والسن والدراسة ، والاختيار لن يكون عشوائيا أو بالمجاملات.