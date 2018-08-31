كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج

منذ 32 دقيقة أخبار مصر
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج

تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري ، في دور الانعقاد الرابع ، عدة مشروعات قوانين ، بينها مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج ، حيث تقدمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، برئاسة الدكتورة نبيلة مكرم ، بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة ، وذلك خلال دور الانعقاد الماضي ، بشأن مقترح مشروع القانون ، الذي تمت صياغته في 3 فصول.

الفصل الأول من مشروع القانون ، اشتمل على تنظيم آليات وشروط من يحق له التصويت ، في انتخاب مجلس إدارة الجالية ، بينما اشتمل الفصل الثاني من مشروع القانون ، على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية ، وانتخابهم وتسجيلهم ، أما الفصل الثالث ، فاشتمل على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية في الخارج.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز المعلومات عن مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج ، وهي كما يلي:

1. تشكيل مجلس إدارة لكل جالية في كل دولة ، حيث يشمل وضع شروط ترشح الممثلين عن كل جالية ، وانتخابهم وتسجيلهم.

2. تنظيم اتحاد عام لرؤساء الجاليات المصرية في الخارج.

3. يستهدف مشروع القانون ، التواصل مع المصريين في الخارج ، باعتبارهم ممثلين للدبلوماسية الشعبية المصرية.

4. يؤخذ في الاعتبار ، قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح.

5. لا يشترط الحصول على مؤهل عال ، للترشح لمجلس إدارة الجالية.

6. السماح بانتخاب مجلس إدارة لفترة أخرى.

7. اختيار المرشحين يكون وفقا للخبرة والسن والدراسة ، والاختيار لن يكون عشوائيا أو بالمجاملات.