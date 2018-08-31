تعرف على إجراءات «الزراعة» لمواجهة مخالفات زراعة الموز.. أبرزها: إحلال وتجديد حدائق الفاكهة

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اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، ممثلة في الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية ، بهدف مواجهة مخالفات زراعة الموز ، خاصة أنه أحد المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه لزراعتها.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، إجراءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، لمواجهة مخالفات زراعة الموز ، وهي كما يلي:

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1. استنباط أصناف جديدة ، تساهموفي زيادة الإنتاج ، وتكون مبكرة النضج.

2. الإزالة الجبرية للمخالف ، وعلى نفقة المخالف.

3. تشكيل لجان مرورية ، بهدف تطبيق القرارات الوزارية. الخاصة بحظر زراعات الأصناف الشرهة للمياه.

4. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والإزالة الفورية للمخالفات في مهدها.

5. إحلال وتجديد الأراضي القديمة ، المزوعة بالمحاصيل الشرهة للمياه ، وخاصة حدائق الفاكهة.

6. عدم إعطاء موافقات لزراعة الموز في الأراضي القديمة.

7. تشكيل لجان معاينة في الأراضي الجديدة ، لتحويل زراعة الموز إلى الري الحديث بدلا من الغمر.

8. استخدام برامج توعية للمزارعين ، بخطورة زراعات الموز.

9. استخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنقيط أو الرش.

10. مصادرة شتلات الموز المخالفة دون تصريح.