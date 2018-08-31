7 معلومات عن أكبر مصنع «فايبر جلاس» في مصر.. يوفر 2500 فرصة عمل

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افتتحت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، خط الإنتاج الثالث لأكبر مصنع «فايبر جلاس» في مصر ، والذي تم تنفيده في العين السخنة ، بالمنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس ، وذلك باستثمارات صينية قدمتها شركة «جوشي» ، بنحو 580 مليون دولار.

وبعد افتتاح خط الإنتاج الثالث لأكبر مصنع «فايبر جلاس» في مصر ، يكون تم الانتهاء من خطوط الإنتاج المحددة للمصنع ، على أن يعقبها تنفيذ مرحلة الصناعات التكميلية ، المعتمدة على الفايبر جلاس.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 7 معلومات عن مشروع مصنع «الفايبر جلاس» في العين السخنة ، بحسب ما جاء في البيانات الرسمية ، التي أصدرتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، وهي كما يلي:

1. يضم المصنع 3 خطوط إنتاج ، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

2. ساهم مشروع «الفايبر جلاس» ، في احتلال مصر المركز الثالث ، على قائمة الدول المنتجة.

3. يوفر مصنع «الفايبر جلاس» ، 2500 فرصة عمل.

4. المشروع هو الأكبر حجما بين الاستثمارات الصينية في مصر ، في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة.

5. مشروع مصنع «الفايبر جلاس» ، من أكبر مشروعات إنتاج الفايبر جلاس خارج الصين.

6. يحقق مشروع مصنع «الفايبر جلاس» ، قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار.

7. يحقق مشروع مصنع «الفايبر جلاس» ، عوائد تصديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار سنويا.