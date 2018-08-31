كيف خططت «الصحة» لمواجهة أزمة نقص الإنسولين في الأسواق؟

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تعمل وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، لتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض الحيوية ، والتي يأتي من بينها عقار «إنسولين» ، والذي يشكل أهمية كبيرة لمرضى السكري.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن استراتيجية وزارة الصحة والسكان ، لتأمين احتياجات مرضى السكري من الإنسولين ، والقضاء على أزمة نقصه من الأسواق مستقبلا ، وهي كما يلي:

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1. ضخ 2.4 مليون عبوة إنسولين مستورد ، خلال شهر أغسطس الحالي.

2. وفرت وزارة الصحة والسكان ، مخزونا استراتيجيا من الإنسولين ، يكفي احتياجات مرضى السكري في مصر لمدة 4 أشهر.

3. الاستمرار في ضخ 250 ألف عبوة في الأسواق ، أسبوعيا وبشكل منتظم.

4. رفع حصة كل صيدلية ، إلى 25 عبوة في اليوم. بدلا من 10 عبوات فقط ، بهدف سد احتياجات مرضى السكري.

5. رفع أرصدة مديريات الصحة من عقار الإنسولين ، باستهلاك يكفي لمدة شهر.

6. خصصت وزارة الصحة والسكان ، 125 ألف عبوة إنسولين ، في مخازن التموين الطبي ، كمخزون استراتيجي للحالات الطارئة فقط.

7. زيادة الإنتاج المحلي من عقار الإنسولين ، تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان ، وذلك بنسبة 50%.

8. توفير خط ساخن برقم 25354150 ، على مدار 24 ساعة ، للإبلاغ عن أي نقص في الأدوية.