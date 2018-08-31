بعد فوز مصر بعضويته.. 10 معلومات مهمة عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات

Advertisements

فازت مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات ، في دورته التي تبدأ في العام 2019 ، وتستمر حتى العام 2022 ، وذلك عن مقاعد دول شمال إفريقيا ، إلى جانب تونس والجزائر.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، وأهمية انضمام مصر لعضويته ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، هو منظمة إقليمية رائدة في مجال الاتصالات ، تأسست في العام 1999.

2. يهدف الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، إلى تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3. يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، 44 دولة ، فضلا عن 16 عضوا منتسبا.

4. تتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة ، داخل الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، حيث تُعد مصر واحدة من الدول المؤسسة.

5. فازت مصر بعضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، خلال مؤتمر المندوبين المفوضين في نيروبي ، الذي عقد في الفترة من 15 حتى 17 أغسطس.

6. تتيح عضوية مجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات ، الفرصة لمراجعة أنشطة الاتحاد.

7. شاركت مصر في الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي للاتصالات. في وضع استراتيجية الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة.

8. شاركت مصر في وقت سابق ، في مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات السابقة ، في أعوام 2006 ، 2010 ، 2014.

9. استضافت مصر وترأست اجتماعات المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي ، في دورته في العام 2016 بالقاهرة.

10. تستضيف مصر الاجتماع التحضيري الثالث ، لاتحاد الاتصالات العربية ، في الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر المقبل.