تفاصيل حفل تكريم القوات المسلحة للطلاب المتفوقين وأسرهم

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قامت القوات المسلحة بتنظيم احتفالها السنوي من أجل “تكريم الطلاب المتفوقين” في مختلف الشهادات الجامعية والعامة، وكذلك الدراسات العليا من أبناء “الضباط العاملين، والضباط المتقاعدين، وضباط الصف، والعاملين المدنيين” الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في مختلف المجالات العلمية خلال العام الدراسي 2017/ 2018.

وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالمعزوفات الوطنية للموسيقى العسكرية من أجل الترحيب بالحضور، وقد تم عزف الأناشيد الوطنية وسط جو عامر بالسرور والفرح والاحتفال.

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وقد التقى مساعد وزير الدفاع اللواء “مدحت النحاس” كلمة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “محمد زكي”، حيث وجه في بداية كلمته التحية والتقدير إلى جميع الطلاب المتفوقين من أبناء أسر “القوات المسلحة” وقدم لهم التهاني على هذا النجاح.

وأعرب عن شكره إلى أولياء الأمور الذي قد قاموا ببذل الجهد مع الطلاب طول العالم الدراسي، من أجل أن يتم أعداد كوادر مصرية بشرية التي تعد أمل جمهورية مصر العربية وسبيل الحاقها بركب “التقدم العلمي” الذي يشهده العالم في جميع المجالات المختلفة.

وقد طلب من الطلاب بذل مزيد من الجهد والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن العظيم، وأعرب الطلاب وأسرهم عن سعادتهم الغامرة لما لمسوه من “وفاء القوات المسلحة لأبنائها” تلقى دائمة متمسكة برعاية العلم والعمل على تشجيع الشباب المصري نحو غداً أفضل للدولة المصرية الغالية.

وتأتي تلك الخطوات في إطار حرص “القيادة العامة للقوات المسلحة” على رعاية أبنائها من المتفوقين من أجل تحفيزهم على بذل ومواصلة التقدم والتفوق والعطاء والعمل على رفعة الوطن العظيم.

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