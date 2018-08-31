تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 1 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب البلاد ، وتكون مثيرة للأتربة.

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وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الرياح تنشط كذلك ، على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 36 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 41 درجة.

الأقصر ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 43 درجة.

أسوان ، الصغرى 29 درجة ، العظمى 43 درجة.